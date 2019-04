Lange wachtrijen en gratis drankjes bij nieuwe Burger King in Goes

Het fastfoodrestaurant opende om 11.00 uur. ,,De hele dag door hebben we klanten in de zaak gehad. We konden goed merken dat de mensen heel enthousiast zijn met onze komst. Dat wisten we van te voren al wel. We kunnen daarom niet zeggen dat de drukte ons verrast of overvallen heeft. Dat was niet het geval. We hadden van alles genoeg in voorraad. Het enige waar te tegenaan liepen, was dat we de hamburgers niet sneller konden bakken dan we deden. Waar we konden en waar nodig was hebben we frisdrank en koffie uitgedeeld voor mensen die écht lang moesten wachten. Maar we zijn heel blij dat de klanten superpositief bleven. Bijna niemand is omgekeerd omdat het te lang zou duren.”