Lagere boete voor Zeeuws uitzendbureau dat werknemers onderbetaalde

SP protes­teert met bordje tegen maatregel van het ADRZ in Goes

17:44 GOES - Mogen we nu toch weer tot aan de ingang rijden? Bezoekers van het ADRZ in Goes zouden het vandaag zomaar gedacht kunnen hebben. Actievoerders van de SP in Goes hingen een bordje op met de tekst 'kiss and ride-zone', met een pijl die richting de ingang wees.