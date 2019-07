Lachende Lama onderwijst boeddhisme in Wolphaartsdijk

Geluk zit in een veld margrieten

20:00 Vijf jaar terug kwam de onheilstijding. Diagnose: multiple sclerose. Arjan van Lomwel (53) ging naar de hel en keerde gelukkig ook weer terug op aarde. Hij verloor zijn baan als kok, maar hij vond in natuurfotografie een nieuw levenselixir. ,,Als ik in een veld margrieten sta, krijg in tranen in mijn ogen. Tranen van geluk. Zo mooi…’’