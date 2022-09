Lachen, zwaaien en toeteren: truckrun over Zuid-Beveland biedt weer veel vertier

Sandra was één van de gelukkigen die mocht deelnemen aan de truckrun over Zuid-Beveland, waarbij mensen met een functiebeperking mogen meerijden in een heuse truck. ,,Ik werk in de productie bij Bison’’, vertelde de bewoonster van een woonvoorziening van Gors in Goes. ,,Bij Bison komen ook heel vaak vrachtauto's. Dat vind ik heel erg interessant. Maar dat ik nu echt mag meerijden, is nog veel leuker! Het is niet de eerste keer, hoor. Ik heb al vaker meegedaan.’’ Chauffeur Rinie Francke van Scheurwater Transport uit Tholen had er al evenveel zin in. ,,Het is een mooi evenement. Als die mensen genieten, geniet je zelf ook!’’

‘Met mijn neef’

Een paar meter verderop was Keven Hagenbeek niet veel minder enthousiast. ,,Ik vind het zo leuk, omdat ik met mij neef mag meerijden’’, zei de uit Yerseke afkomstige jongen, die tegenwoordig ook bij Gors in Goes woont. Kevin heeft al een aantal keer meegedaan aan verschillende truckruns, maar dat hij nu voor de tweede keer mag instappen bij neef Martijn Corstanje - chauffeur bij uienhandel MSP in Nieuwdorp - maakte het extra speciaal. Martijn zelf had er ook weer zin in. ,,Al die blije gezichten, daar doe je het voor.’’

Volledig scherm Kevin Hagenbeek (l) reed mee met zijn neef Martijn Corstanje. © Cynthia Cats

Om 10.00 uur reden de pakweg negentig trucks luid toeterend het terrein van de Sinke Groep in Kruiningen af voor een rit over Zuid-Beveland. Achter de ramen waren alleen maar blije gezichten te zien. Familieleden van de deelnemers stonden te zwaaien. De truckrun trok langs 's-Gravenpolder, Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk, Goes, Wemeldinge en Kapelle. Dat zal veel inwoners van die plaatsen niet zijn ontgaan, want het getoeter ging onophoudelijk door en was zelfs op grote afstand te horen.

Zwaaien

Ook onderweg stonden veel mensen de colonne op te wachten. In Goes bijvoorbeeld, waar Géke Koolen enthousiast stond te zwaaien naar chauffeurs en deelnemers. Of er een bekende van haar meereed? ,,Nee, hoor’’, zei ze lachend. ,,Het is puur toevallig dat ik hier nu ben. Maar hier word je toch gewoon blij van?’’

Terug in Kruiningen kregen de deelnemers een snack en een goodiebag met nog veel meer lekkers. Zanger Ron Moerland en een ballonclown zorgden voor een gezellige afsluiting van de dag. De truckrun, georganiseerd door een grote groep vrijwilligers, werd mogelijk gemaakt door de Singe Groep en hotel-restaurant De Caisson. En natuurlijk door de chauffeurs van de tientallen bedrijven die weer deelnamen.