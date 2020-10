Kwestie Sluisplateau volgens deskundige; ‘Erger voorkomen kan, terugdraaien is lastig’

Update 16-jarige paardrijd­ster zwaarge­wond bij valpartij in Kapelle

24 oktober KAPELLE - Een 16-jarig meisje uit Goes is vanmiddag zwaargewond geraakt toen haar paard op hol sloeg en zij van het dier af viel. Dat gebeurde op de Hoekseweg in Kapelle. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.