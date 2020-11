Kwadendamme Bluesfestival verzet editie 2021

Dit café verkoopt nu brood. ‘We gaan niet bij de pakken neerzitten’

28 oktober WAARDE - ,,Barman, doe mij nog maar twee ‘bruine boterhammen’!” Iedere kroegbaas zal dit lollige synoniem voor een biertje -de voedingswaarde schijnt even hoog te zijn- bekend in de oren klinken. Bij fietscafé 't Spulletje in Waarde is het werkelijkheid geworden. Nu de pomp noodgedwongen droog is gelegd, verkoopt kastelein Sandra de Jonge brood, taart en ander lekkers van bakkerij De Smaakkraker uit Rilland.