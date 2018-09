Kunstwerk op rotonde in Goes na een week al vernield

GOES - Nog geen week nadat de rotonde Poelplein in Goes-Zuid is veranderd in een levensgroot speldenkussen, is het kunstwerk alweer vernield. Alleen al aan materiaal is de schade minstens 700 euro. Kunstenaar Wilco Traas noemt het 'zonde', heeft vanochtend de kapotte spelden bijeengeraapt en doet aangifte bij de politie.

Traas hoorde vanochtend van de vernieling en is direct gaan kijken. ,,Alle gekleurde bollen zijn - op een na - kapotgeslagen of kapotgeschopt'', zegt de teleurgestelde kunstenaar. ,,Hier word ik niet vrolijk van. Je kunt natuurlijk alles kapot maken als je dat wilt. Maar daar ga je niet van uit. Omdat het ging om een tijdelijk kunstwerk, is er geen fundering gemaakt. Dat doe je wel als een kunstwerk ergens definitief wordt neergezet.''

Schade

Wat nog over is, heeft Traas meegenomen. De schade is groot. ,,Alleen al aan materiaalkosten gaat het om minstens 700 euro. En dan heb ik het nog niet over de uren die ik erin zou moeten steken. Maar dat geld kan ik zelf niet even ophoesten.''

Volledig herstel zou Traas twee weken werk kosten, schat hij in. ,,Als ik er direct aan begin zou het kunstwerk vlak voor Goes Modestad weer klaar kunnen zijn.''

Facebook

Traas doet vanochtend aangifte bij de politie van vernieling. Op zijn Facebookpagina reageren tientallen mensen boos, onthutst en vol ongeloof. ,,Waarom moet alles kapot'', vraagt Vivian Soeters zich af. Walgelijk, vindt Yoland van der Peijl. ,,Neeeee!!!!!! Wat erg! Geen woorden voor!'', vindt Dagmar Kruijs.

Wanneer het precies is gebeurd, weet niemand. Maar Demi Leijdekker schrijft op de Facebookpagina van Traas: ,,Gisteren avond rond 12 uur fietste ik daar en toen stond nog alles!''

Of het kunstwerk in oude staat wordt hersteld, is nog maar de vraag. Traas: ,,Ik kan zelf de kosten niet dragen.''

De gemeente Goes is op de hoogte van de vernieling en doet er onderzoek naar, laat een woordvoerster desgevraagd weten. Of ze op de een of andere manier wil bijspringen om het kunstwerk te herstellen is vooralsnog niet bekend.