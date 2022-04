Kunstliefhebbers speuren weer in de Zak: ‘Blij dat ik eindelijk weer kan exposeren’

Al meteen nadat de deur van de fraaie dorpskerk is opengezet, druppelen de mensen zaterdagochtend binnen. Sterker nog, amper een half uur later heeft de uit Rusland afkomstige kunstenares al een schilderijtje verkocht. ,,Maar laat het nog maar even hier staan, hoor, dan kan iedereen het vandaag en morgen nog bewonderen’', zegt de kersverse eigenaresse, nadat ze heeft betaald. ,,Pas maar op, misschien overbied ik je nog wel!’’, grapt een andere bezoeker. Maar die vlieger gaat niet op, zo belooft Agureeva.