Kunstenaars opgelet: Kapelle zoekt deelnemers voor jaarlijks kunstmanifestatie

video Oud-pre­mier Balkenende terug op oude school in Goes: ‘Ook wij wisten wat feesten was, hoor!’

27 januari GOES - Oud-premier Jan-Peter Balkenende wilde maandag even iets rechtzetten. ,,Ook wij hadden plezier op school, hoor’’, zei hij tijdens het jubileumfeest van het Ostrea Lyceum in Goes. ,,We sprongen zelfs in smerige vijvers.’’