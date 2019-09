Kunstenaar Karhang Mui uit Goes wint prestigieuze prijs

Aanleg van 'echte’ ontslui­tings­weg naar Goese wijk Aria is begonnen

13 september GOES - Bewoners van nieuwbouwwijk Aria in Goes moeten al jaren over het relatief smalle Pykeswegje naar huis rijden. Daar komt binnenkort verandering in. De aanleg van de eigenlijke onsluitingsweg voor de wijk - vanaf de Nansenbaan - is begonnen.