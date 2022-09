Kunstbankjes in Goes vallen ten prooi aan vandalisme: ‘Jammer dat hij weg moet, ik kreeg leuke reacties’

Maar vandalisme is overal en dus ook in de Hollandsche Hoeve. Het was de voornaamste reden dat in 2016 al het door Johannes Milhous ontworpen bankje Maanlicht werd weggehaald. Het was onherstelbaar beschadigd. ,,Johannes had roestvijstalen sterren in dat bankje verwerkt’’, zegt zijn weduwe Carmen Milhous. ,,Je kon voorspellen dat de oudere jeugd het als een uitdaging zou zien om die eruit te krijgen. Zo is het ook gegaan.’’