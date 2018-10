Kruiningse vrouw raakt gewond bij fietsongeluk in Yerseke

Meisje gewond bij aanrijding in Goes, automobi­list rijdt door

20 oktober GOES - Op de kruising van de Anthony Fokkerstraat met de Albert Plesmanweg in Goes is zaterdagmiddag rond 15.20 uur een aanrijding geweest. Een 16-jarig meisje werd geraakt door een bestuurder in een Volvo. Het meisje is niet ernstig gewond geraakt.