Kruiningen is minstens 100 jaar ouder dan gedacht

Positief advies over verdubbeling van aantal ar­beids­mi­gran­ten in Rilland

29 november RILLAND - De kans is groot dat in het Klooster van Rilland in de toekomst vierhonderd arbeidsmigranten kunnen wonen. In een ambtelijke notitie staat dat het een aanvaardbaar plan is. Burgemeester en wethouders willen nog wel de mening van de gemeenteraad peilen voor ze een standpunt innemen.