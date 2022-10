Kritiek op ‘nauwelijks serieuze’ bemiddelingspoging in Wolphaartsdijk: ‘Hij heeft me één keer gebeld’

de agenda Bluesroute Goes: voor een tientje een avond lang bandjes luisteren

De rubriek De Agenda gaat over de mensen achter evenementen. Dit keer de Bluesroute in Goes Net als veel evenementen is ook de Bluesroute in Goes terug van weggeweest. Op 21 oktober kun je weer van café naar café om de leukste bluesbands van dit moment te zien.

17 oktober