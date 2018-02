Kritiek op ADRZ vanwege taxibusjes

Klopjacht op ontsnapte Schotse Hooglanders in polders bij Baarland

7 februari BAARLAND - In en rond de polders van Baarland is al dagenlang een klopjacht op twee ontsnapte Schotse Hooglanders gaande. De dieren lopen sinds maandagavond los nadat – vermoedelijk – iemand het hek van hun wei aan de Quistkostsedijk had opengezet.