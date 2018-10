Krabbendijkenaar vernielt ruit en autospiegel

Goes bekijkt wat te doen met verouderde verkeers­lich­ten

15 oktober GOES - De verkeerslichten bij het ziekenhuis in Goes en op de kruising van de Fruitlaan en de Kloetingseweg (nabij het Ostrea Lyceum) zijn aan vervanging toe. De gemeente bekijkt of ze vervangen gaan worden of dat andere oplossingen mogelijk zijn.