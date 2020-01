Kotra Logistics uit Yerseke slaat grote Duitse vis met jaaromzet van 12 miljoen aan de haak

Nieuwe, ‘echte’ burgemees­ter voor Kapelle laat mogelijk nog eens ruim twee jaar op zich wachten

14 januari KAPELLE - Een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester van Kapelle laat mogelijk nog eens ruim twee jaar op zich wachten. Volgens een groot deel van de gemeenteraad is het de beste oplossing om pas na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 op zoek te gaan naar een nieuwe burgervader of -moeder. ,,Nu is het afwachten of commissaris Polman dat advies ook uitbrengt aan de minister", zegt Peter Ganseman van Gemeentebelang.