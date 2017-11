Korte waterstoring in Krabbendijke

Enquête in Reimerswaal: 'Afval niet minder vaak ophalen'

14 november KRUININGEN - Hoe vaak wordt straks de container met restafval opgehaald in de gemeente Reimerswaal? Als het aan een grote meerderheid van de inwoners ligt, in elk geval niet maar één keer in de vier weken, blijkt uit een enquête die deze zomer is gehouden.