Koninklijke onderscheiding voor afzwaaiend raadslid Tiny Van Loon

Waarnemend burgemeester Fons Naterop spelde het vertrekkend raadslid de onderscheiding op tijdens het afscheid van de oude gemeenteraad. Van Loon is voor haar jarenlange inzet voor de Kapelse raad benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Quote Voor een aantal is het vertrek uit de raad een bewuste keus, voor anderen is het dat niet. Fons Naterop, Burgemeester Kapelle

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd afscheid genomen van vier raadsleden. Bij de VVD keren Van Loon, John Koster (acht jaar raadslid) en Joute van der Mey (ook acht jaar) niet meer terug. Bij de PvdA werd Jan de Bert na zes jaar uitgezwaaid.

Burgemeester Naterop bedankte de vier vertrekkende raadsleden voor hun inzet voor en betrokkenheid bij de Kapelse gemeenschap. ,,Voor een aantal is het vertrek een bewuste keus, voor anderen is het dat niet. Maar afscheid nemen van raadsleden is inherent aan verkiezingen. En soms is het ook goed dat er vers bloed in de raad komt."

Twee keer fractievoorzitter

Voor de de kersverse decoranda was het overigens geen eigen keuze om te vertrekken, gaf Naterop in zijn toespraak aan. ,,Ze had nog wel vier jaar langer willen blijven, maar dat is anders gelopen. Vanaf 2010 zat zij in de raad. En ook nog eens gelijk twee periodes als fractievoorzitter. Daarnaast is zij ook nog actief geweest in verschillende commissies. Door dat alles heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd..."

Voor alle vertrekkende raadsleden was er een presentje; een bronzen peer of een bronzen fee. En natuurlijk een bloemetje. ,,Die van jou is met een oranje gloed, Tiny. Dat hoort bij een koninklijke onderscheiding. De anderen krijgen een bos met de kleuren van Kapelle er in.”