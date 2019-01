Koninklijke eer voor twee brandweermannen uit gemeente Goes

Martin van Gilst uit Goes (41) was actief bij de Goese brandweer van 1998 tot en met 2018. Hij was actief als manschap, duiker, duikploegleider, instructeur en chauffeur. Jaap Vasseur uit Kloetinge (50) begon in 1993 als vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van IHC Holland in Kinderdijk. Van 2003 tot en met 2018 was hij als bevelvoerder en manschap actief bij de brandweer in Goes.