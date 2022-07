Koninklijk lintje voor ‘mister acute zorg Zeeland’

Van Lieshout was persoonlijk verantwoordelijk voor het professionaliseren van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Hij leerde het vak in de praktijk. Op zijn initiatief zorgde het Adrz - als één van de eerste ziekenhuizen in ons land - ervoor dat de SEH-artsen deel uitmaakten van de medische staf en dat de spoedeisende zorg 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar is in Zeeland. Ook zette Van Lieshout de afdeling acute opname op, destijds uniek binnen de ziekenhuizen.