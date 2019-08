Koningin Máximahof in Wemeldinge is al bijna uitverkocht

Straks kun je overnach­ten in het vernieuwde dorpshuis van Wolphaarts­dijk

17:49 WOLPHAARTSDIJK - De renovatie van dorpshuis De Griffioen in Wolphaartsdijk is in volle gang. Het voormalige raadhuis is volledig in de steigers gezet. De komende maanden wordt het aan binnen- en buitenkant opgeknapt en verbouwd. April volgend jaar moet het klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden blijft het dorpshuis open.