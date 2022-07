‘Konijn Koko, wil jij met Simon trouwen?’

Een konijn, een panda, een beer, een varkentje... Allemaal namen ze plaats naast hun eigenaars in het Borselse huwelijksbankje in Heinkenszand. En na een duidelijk of verlegen ‘ja’ werd een feestelijke foto gemaakt voor in het trouwboekje. Want dat hoort er natuurlijk bij.

De ‘huwelijksvoltrekking’ was een ideetje van de afdeling burgerzaken. Eigenlijk bedoeld om het 50-jarig bestaan van de gemeente Borsele twee jaar geleden op te luisteren, maar vanwege corona kon dat toen niet gevierd worden. Zaterdag was de herkansing, waarbij in en rond gemeentehuis en raadsboerderij veel te doen was.

Volledig scherm Dionne de Regt samen met haar zoon Mauro Bal (2), die trouwt met een varkensknuffeltje. Links trouwambtenaar Franciella Chamuleau-Dommanschet. © Cynthia Cats

Op de foto met het ambtsketen van de burgemeester bijvoorbeeld. Of een digitale tijdreis ondergaan, waarbij goed te zien was hoe de Borselse dorpen en het havengebied in tientallen jaren gegroeid zijn. Medewerker Sam Verhelst stak er aardig wat tijd in om de kaarten netjes weer te geven. ,,Mensen vragen wel eens waarom er huizen in Lewedorp lijken te ontbreken op de kaart. Maar dat viel eerst onder de gemeente 's-Heer Arendskerke.”

In de raadsboerderij exposeren ook de Oekraïense vluchtelingen Masha Bogomolova en Yulia Zhuravel hun werk. Hoewel zij totaal verschillende stijlen hebben, is de boodschap er achter hetzelfde. ,,In de meeste van mijn schilderijen probeer ik de gevoelens weer te geven van mensen die helaas zelf konden voelen wat oorlog is", vertelt Masha in vlot Engels.

Yulia, die door de gemeente is aangenomen als aanspreekpunt voor de 89 andere vluchtelingen in Borsele, heeft in tegenstelling tot Masha geen kunstachtergrond. ,,Ik probeer te tekenen wat ik voel, en hoop dat mijn schilderijen andere mensen helpen om te ontsnappen aan droevige gedachten en te onthouden dat we in een geweldige en mooie wereld leven. Waar geen plaats is voor oorlog en vernietiging."

Volledig scherm Masha Bogomolova (links) en Yulia Zhuravel exposeren hun werk in de raadsboerderij van Borsele. Hoewel hun stijlen behoorlijk verschillen is de achterliggende gedachte grotendeels hetzelfde. © Cynthia Cats

Volledig scherm Liam van Hese is net getrouwd met zijn knuffel, met zijn moeder Mieke als 'getuige'. © Cynthia Cats