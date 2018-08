Komst vier windmolens nabij De Banjaard hangt af van Defensie

En die toestemming is nodig, omdat de vier 150 meter hoge windturbines radarstoringen veroorzaken. De provincie Zeeland en Defensie zijn nog in overleg over waar een extra radarstation moet komen, zodat de luchtvaart er geen last van heeft. Oliver Drewes, woordvoerder van Communicatie Platform De Banjaard, benadrukte dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag dat het plan niet uitvoerbaar is zolang Defensie geen goedkeuringsstempel op het plan heeft gedrukt.