Komst tweede supermarkt naar Heinkenszand is rond - Lidl zet handtekening

Gemeenteraad

Overigens moet de gemeenteraad nog wel beslissen over de bestemmingsplanwijziging en over het extra krediet dat nodig is voor de aanpassingen. ,,Omdat we gekozen hebben om de Stenevate voor een groot deel 30-kilometerzone te maken, hoeft er geen vrijliggend fietspad meer aangelegd te worden. Dat was in de oorspronkelijke plannen (met 50-kilometergebied) nog wel het geval. Daar sparen we 140.000 euro mee uit. Maar omdat het de gemeente in totaal 300.000 euro gaat kosten, moet de raad voor die overige 160.000 nog krediet verlenen."