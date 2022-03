Komst arbeidsmigranten Wissenkerke voor de rechter; ‘Ze gaan voor overlast zorgen, daar kun je op wachten’

MIDDELBURG - Via de rechtbank probeert Carlos Wiskerke de komst van 16 arbeidsmigranten naar zijn Wissenkerke tegen te houden. ,,Omdat ze niet in het DNA passen en voor overlast zorgen”, is daarbij zijn stelling.

De gemeente Noord-Beveland heeft een vergunning verleend voor het huisvesten van 16 arbeidsmigranten in de oude mavo aan de Julianastraat in Wissenkerke. Een aantal omwonenden is daar, op zijn zachtst gezegd, niet blij mee. ,,Als ik had geweten dat 16 arbeidsmigranten mijn buren zouden worden, had ik mijn huis nooit gekocht”, vertelde bezwaarmaker Carlos Wiskerke tijdens de zitting. ,,En dat geldt voor meer buurtbewoners.”

Maar die andere bewoners zochten de rechtbank niet op, concludeerde rechter Peters. Alleen Wiskerke en zijn gemachtigde, de heer Roovers, strijden nu officieel om de arbeidsmigranten uit de Wissenkerkse dorpskern te weren. ,,Ze gaan voor overlast zorgen, daar kun je op wachten”, is hun stellige overtuiging.

De angst van de bezwaarmakers is onder meer gestoeld op eerdere ervaringen in Colijnsplaat. ,,Overlast door drank en drugs”, aldus Roovers. ,,En ze gooien rotzooi op straat, waardoor er ratten in de tuin lopen. En verder draaien ze harde muziek tot diep in de nacht. En dat is meer regel dan uitzondering. Dus je kunt er op wachten.”

Geen klachten op Noord-Beveland

Wilza Kouwer van de gemeente Noord-Beveland meldde in de rechtbank dat er op Noord-Beveland helemaal geen problemen zijn met arbeidsmigranten: ,,Tot nu toe zijn er geen klachten over arbeidsmigranten op Noord-Beveland. Terwijl we er toch op meerdere locaties hebben zitten.”

Draagvlak en handhaving zijn twee andere punten die de bezwaarmakers aankaartten. ,,Draagvlak was volgens de wethouder één van de voorwaarden om de vergunning te kunnen geven. Dat is er niet. Er zijn 73 bezwaren ingediend bij de gemeente en er is bovendien een handtekeningenlijst met daarop 80 ondertekeningen. Dat is best veel op 100 omwonenden.”

Beheerder uit de buurt

Voor de handhaving zijn er voorwaarden opgenomen in de vergunning, zo vertelde gemeente-afgevaardigde Kouwen. De initiatiefnemer, MAS Invest BV, heeft daarvoor ook actie ondernomen en belooft een telefoonnummer ter beschikking te stellen. ,,Dat is van een beheerder uit de buurt die gebeld kan worden bij overlast. Die kan dan actie ondernemen”, aldus directeur Martin Zoutewelle.

Overigens is dezelfde oude mavo vorige week aangeboden als tijdelijk onderkomen voor 24 Oekraïense vluchtelingen. Daar hebben Wiskerke en Roovers geen enkele moeite mee: ,,Dat vinden wij een uitermate lovenswaardig initiatief en we staan daar volledig achter. We zullen de vluchtelingen verwelkomen en zelfs speelgoed doneren.”

Uitspraak volgt over twee weken

