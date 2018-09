Kom kijken naar de nieuwe Johnny Beerens

Het was meteen het enige minpuntje in alle opgetogenheid over de onthulling van het kunstwerk, juni van dit jaar. Oculus Maris, Oog van de Zee: de uit geschept papier opgebouwde paalhoofdpaal hangt in het aannemerskantoor aan de Westerschelde alsof hij ervoor gemaakt is. Maar ja, een aannemer is een aannemer en geen galerie. Behalve het eigen personeel en een toevallige klant kan niemand het kunstwerk met het daarin verwerkte beeldscherm bekijken.