Kom gluren naar de kersttuin van Joke in Goes

Alle 630 heipalen voor de spoortun­nel in Goes zitten in de grond

12:25 GOES - Boem, boem, boem... ontelbare keren hebben mensen die in de buurt van het spoor in Goes wonen en werken dat de afgelopen weken gehoord. Maar er is goed nieuws: alle 630 heipalen die nodig zijn voor de aanleg van de tunnel onder het spoor zitten in de grond.