KNRM Hansweert weet zinkend jachtje boven water te houden

Annemarie helpt je waar ze kan. Of je nu een prik moet, of vlucht voor bommen. ‘Het zit in mijn dna’

1 september HEINKENSZAND - Of het komt doordat haar ouders als kind moesten vluchten voor bommen, weet Annemarie niet. Maar mensen helpen zit in haar dna. Zes jaar geleden hielp ze in de Zeeuwse noodopvang. En nu? Nu staat ze ook klaar als vluchtelingen naar de Zeelandhallen komen. ,,Ga bij jezelf na: als je in een vreemd land in problemen bent, ben je ook blij als iemand je de weg wijst.”