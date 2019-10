Knooppunt Drie Klauwen nog een nacht dicht

Onderne­mers: Laat toeristen niet opdraaien voor nieuw sanitair op strand Wemeldinge

12:17 WEMELDINGE - De toeristenbelasting gaat flink omhoog in Kapelle. Het tarief gaat volgend jaar van 1,05 euro naar 1,25 euro per persoon per overnachting. Het goede nieuws is dat Wemeldinge volgend jaar wc’s en douches krijgt bij het strand. Ondernemers reageren kritisch. ,,Waarom wordt de rekening op het bordje van de toerist gelegd?”