Klussen aan de kerkmuur van Schore geeft vier mannen energie

opinie Het gaat maar door met ongelukken op gevaarlij­ke rotondes in Goes: ‘Tijd om in te grijpen’

GOES - En weer was het raak. Drie keer zelfs. Op de rotonde bij het stadskantoor in Goes werd donderdag een fietser van de sokken gereden door een automobilist, een dag eerder overkwam dat een snorfietser. Op het Poelplein werd donderdag een fietsend meisje aangereden. De incidenten passen in een reeks ongelukken op de nieuwe rotondes nabij de spoortunnel. Het is tijd om in te grijpen.

20 november