Kluchterig meesterwerk in Goes als afscheid van ‘Harrie Vermeulen’

Enkele weken geleden was de première van Zo vader Zo Zoon in het Zaantheater in Zaandam. Tijdens die avond reikte André van Duin een oorkonde uit aan Jon van Eerd omdat alle komedies die hij heeft gemaakt bij elkaar 750.000 toeschouwers hebben getrokken. Al jaren speelt Van Eerd zelf de hoofdrol in zijn theaterkomedies, het karakter Harrie Vermeulen. ,,Voor ‘Tel uit je Winst’, onze eerste productie in 2002, zocht ik een doorsnee Nederlandse naam. Mijn hond heette Harrie, dus die keuze was snel gemaakt”, vertelt Van Eerd voorafgaand aan de voorstelling in Goes. ,,Qua achternaam bedacht ik Vermeulen, dat had ook Janssen of De Vries kunnen zijn. Toen ik opnieuw een stuk ging schrijven heb ik die naam aangehouden.”