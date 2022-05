Klomppop beleeft eindelijk zijn veertigste feestje

Scooterbe­stuur­der gewond na botsing met fietser

KRUININGEN - Een 28-jarige scooterbestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een ongeval op het snor/fietspad aan de Stationsweg bij Kruiningen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

