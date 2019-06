Klompenrace Nieuwdorp is terug van weggeweest; Bier, zon, bier, klompen en bier

Arie Verschuure (100) kocht op zijn 90e nog een nieuwe motor

29 juni GOES - Tot zijn 94e reed hij nog op een motor. Die is inmiddels de deur uit. Maar zaterdag vierde Adriaan Verschuure zijn 100e verjaardag in het restaurant van zorginstelling Ter Weel in Goes. ,,Het was een Honda", vertelt de jarige tussen de hapjes gebak door. ,,Daar kon je lekker op toeren, hoor.”