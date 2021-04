Klok’Uus speelt voor Paashaas; jeugd 's-Heer Arendskerke speurt naar eieren

Villawijk het Goese Meer ligt vol illegale steigers, maar gemeente is coulant voor de eigenaren

1 april GOES - Vele tientallen bewoners van het Goese Meer hebben in het verleden illegale steigers of andere bouwwerken aangelegd achter hun huizen. Dat is jarenlang gedoogd door de gemeente, maar die vlieger gaat niet langer op. ,,Toch zullen we coulant zijn’’, zegt wethouder Joost de Goffau.