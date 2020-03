Klok van hoop en troost luidt ook in Kats

Open of dicht, wat doen Zeeuwse campings met de coronacri­sis?

18 maart BURGH-HAAMSTEDE/NIEUWVLIET - Hoe gaan campingeigenaren om met de coronacrisis? Camping Welgelegen in Burgh-Haamstede gaat op slot. Camping Zonneweelde in Nieuwvliet is open voor vaste gasten, maar neemt maatregelen.