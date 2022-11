Kloetingse school die na een jaar al te klein was, krijgt komende zomer twee extra lokalen

De Kloetingseschool aan de Zomerweg krijgt er twee lokalen bij. Dat is al heel snel, want het schoolgebouw werd krap drie jaar geleden pas in gebruik genomen. Na de verhuizing bleek de school, die acht lokalen heeft, al heel snel te klein te zijn. De groepen 7 en 8 zitten daarom nu al niet meer in het eigen schoolgebouw, maar in het pand van het Ostrea Lyceum aan de ’s-Heer Elsdorpweg in Goes.