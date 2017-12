Kloetinge zet streep door thuisduel met SHO

Vijftigjarige seinpost Wemeldinge zit vol verhalen

11:18 WEMELDINGE - Het seinposthuisje op de havendam van Wemeldinge is jarig. Vrijdag 1 december was het precies 50 jaar geleden dat de post in gebruik werd genomen. ,,Daarnaast is het ook op de dag 50 jaar geleden dat ik hier in dienst getreden ben", vertelt Ad Blom. ,,Ik kwam vanuit Limburg naar Wemeldinge om in de seinpost te werken. Ik heb het begin van deze post helemaal meegemaakt."