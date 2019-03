Klimaatmiddag in Kapelle met weervrouw Helga van Leur

Bijeenkom­sten en protestac­ties rond komst mestvergis­ter in Rilland

12:02 RILLAND - Hoe goed is de mestvergister in de Bathpolder straks te ruiken in de omgeving? En hoeveel overlast krijgen buren te verduren van het extra verkeer dat op de ‘Groen Gas’-centrale afkomt? Deze onderwerpen staan centraal op twee openbare bijeenkomsten in Waarde.