Kleinzoon haalt de oldtimer van zijn opa naar Kattendijke

KATTENDIJKE - Als kleine jongen reed Kees Verweel uit Kattendijke mee in de Opel Olympia Rekord P2 Coupé van zijn opa. Tientallen jaren en heel wat omzwervingen later keert de kostbare oldtimer terug in de familie.

Gefeliciteerd jongen!” Adri van Trigt kust haar zoon op beide wangen. Kees Verweel neemt de gelukwens dankbaar in ontvangst. „Gek he, dat opa’s auto nu echt hier is. Het lijkt wel een droom.” Kees wrijft in zijn ogen en loopt naar de rode Opel Rekord P2 Coupé, die op een trailer in de achtertuin van zijn huis in Kattendijke staat. Onder toeziend oog van vrouw Silke, moeder Adri en haar partner, tante Truus Visser-Verweel en oud-eigenaar Jan van der Wacht kruipt hij achter het stuur.

Volledig scherm Onder toeziend oog van zijn familie en de oud-eigenaar rijdt Kees Verweel uit Kattendijke de Opel Rekord P2 Coupé van de trailer. © Marcelle Davidse

Quote Als we buiten het dorp waren, mocht de sirene even aan. Dat vond ik natuurlijk geweldig. Kees Verweel Ruim vijftig jaar geleden had de opa van Kees hetzelfde stuur in zijn handen. Wim van Trigt runt op dat moment een garage in het Zuid-Hollandse Zuidland en verkoopt in 1961 de brandweerrode Opel Rekord P2 Coupé. Twee jaar later wil de eerste eigenaar de auto inruilen en Van Trigt besluit de wagen zelf te kopen. „Ik kan me nog goed herinneren dat ik als jochie van vijf, zes jaar met hem meereed”, zegt Kees. „Mijn opa was brandweercommandant en had in de Opel een sirene laten zetten. Als we buiten het dorp waren, mocht ‘ie even aan. Dat vond ik natuurlijk geweldig.”

Van Trigt rijdt een jaar of tien in de auto en doet hem dan over naar zijn dochter en schoonzoon, de ouders van Kees. Zij gebruiken hem een aantal jaar, waarna de Opel als servicewagen belandt bij een vriend van Kees’ vader, die een beginnend garagebedrijfje heeft. Dan gaan de ouders van Kees uit elkaar en de familie Van Trigt verliest de Opel uit het oog.

Oude glorie

Tot een paar maanden geleden. Op 7 mei krijgt Kees een telefoontje van zijn vader, die tegenwoordig in Ierland woont. „Hij vertelde dat de auto van mijn opa te koop stond en vroeg of het wat voor me was.” Wat blijkt: de zeldzame oldtimer (Opel produceerde het model slechts drie jaar) is uiteindelijk bij Opelliefhebber Jan van der Wacht uit Zuidland terechtgekomen. Hij herstelde het ‘wrak’, zoals hij het zelf omschrijft, in oude glorie. En dat deed hij in de schuur van Truus Visser-Verweel, een tante van Kees.

Vanwege zijn leeftijd en omdat Truus haar huis verkoopt, doet de 82-jarige Jan de Opel weg. „Vroeger kroop ik onder en vanonder die auto, maar tegenwoordig gaat dat niet meer zo soepel. Ik heb er jaren aan gesleuteld, maar het is nu tijd om hem te verkopen. En als ‘ie toch weg moet, dan het liefst naar de familie. Ik ken de Van Trigtjes van vroeger; ik heb nog bij Wim in de garage gewerkt.”

Volledig scherm De Opel heeft zelfs een eigen website en Facebookpagina gekregen. Onder de noemer ‘De Opel van mijn opa’ deelt Kees alle avonturen en verhalen rondom de auto. © Marcelle Davidse

Via Truus en haar broer komt Jan bij Kees terecht. Die is in eerste instantie vooral verbaasd, maar al snel borrelt bij de Kattendijker het enthousiasme omhoog. Na een bezoekje aan de schuur weet Kees het zeker: ik wil die auto! En dat niet alleen. Kees wil hem zelf onderhouden, dus stapt hij een nieuwe wereld in: die van de oldtimerliefhebber. Handboeken, onderdelen en zelfs een nieuwe garage krijgen een plekje op het erf. De auto heeft ook een eigen website en Facebookpagina gekregen. Onder de noemer ‘De Opel van mijn opa’ deelt Kees alle avonturen en verhalen rondom de Opel.