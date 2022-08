Kleinschalig en sfeervol: het Stoppelfeest hecht aan de eigen traditie

In Geersdijk is aardig gehoor gegeven aan een oproep van het bestuur om oude slippers in te leveren. ,,En we hebben nog van die rubberen slippertjes bij besteld”, vertelt Wesley Haze van de Vaete. Wat het bestuur daarmee gaat doen blijft nog even een verrassing. ,,Daar zijn we nog mee bezig”, houdt Haze zich wat op de vlakte. En iets ludieks doen met (afgetrapte) teenslippers is niet het enige wat de soos doet om de humor er een beetje in te houden. Beroemd onder de bezoekers zijn inmiddels de grote borden met ludieke teksten zoals ‘hang hier uw ruggengraad’ of het waarschuwingsbord voor overvliegende buurvrouwen. ,,We hebben ieder jaar wel weer een paar nieuwe borden”, lacht Haze.