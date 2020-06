Kleine burgemeesters hebben hartverwarmende plannen: ‘Ik wil speelgoed inzamelen voor arme kinderen’

Er valt dit jaar echt iets te kiezen als het gaat om de nieuwe kinderburgemeester van Goes. Maar alles is wel anders dan in voorgaande jaren. De reden laat zich raden: corona. Zo kon de traditionele gezamenlijke sollicitatie in het oude Stadhuis, met alle kinderen die zich hadden aangemeld, niet doorgaan. ,,Het zou dan echt te druk zijn geweest, want we hebben ook altijd vijf juryleden’’, zegt Tammy Groosman van de organisatie.