Kleindochters starten actie voor nieuwe auto voor oma: ‘ze kan niet zonder’

Landbouwserie Akkerbou­wers Daan en Andien Goense uit Driewegen: 'Er is nooit bewezen dat biologisch beter of gezonder is'

15:39 De laatste keer dat Daan Goense uit Driewegen demonstreerde was 30 jaar geleden. Toen trok hij samen met andere boeren naar Den Haag om te klagen over de tarweprijzen die zo laag waren dat er geen droog brood mee te verdienen was. Maar in oktober bleven Daan en zijn vrouw Andien gewoon in Zeeland. Toch maken ook zij zich grote zorgen over de toekomst van de boer. Andien volgt het nieuws op de voet en ziet de afstand tussen stad en platteland met de dag groeien. ,,Mensen weten simpelweg niet meer hoe een akker er door het jaar heen uitziet. Als ze hem nu zo kaal en omgeploegd zien liggen, denken ze dat er iets mis mee is. Terwijl iedereen met een beetje verstand begrijpt dat het hier vooral in het voorjaar en de zomer groeit en bloeit. Een akker is natuurlijk geen stadspark.’’