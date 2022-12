Kledingbank in Kamperland niet alleen meer voor Oekraïners, maar voor iedereen met een kleine beurs

De Kledingbank zit nu in het voormalige Chinees restaurant aan de Veerweg. Al is dat wel opnieuw een tijdelijke locatie, zegt Marianne Wittkamp. Zij was één van de initiatiefnemers toen de eerste Oekraïense vluchtelingen zich begin dit jaar meldden. ,,We hadden toen al snel de beschikking over een landbouwloods. Maar daar moesten we eind oktober uit. Het was er trouwens ook niet echt geschikt voor in de winter. We zijn blij dat we nu hier terecht kunnen. Maar het is wel maar tot eind maart. We hopen dat we dan een permanente plek hebben gevonden.”