Kleding is er voldoende, maar wie heeft nog oordopjes voor de vluchtelingen in Goes?

De actie is als het ware een vervolg op de schoeneninzameling van vorig jaar. Toen zamelden de Hart & Ziel-commissie van de Geerteskerk in Kloetinge en GroenLinks samen zo'n duizend paar schoenen in voor kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. ,,Dit jaar wilden we weer iets doen’’, zegt André Alting. ,,We dachten toen aan de vluchtelingen in de Zeelandhallen.’’