Kinky seks met jonge vrouw liep volledig uit de hand, jaar cel geëist tegen Van den B. uit Wilhelminadorp

Een andere jonge vrouw maakte eveneens kennis met de losse handjes van Van den B. en is nog steeds in therapie. Woensdag moest de aanstichter daarvan zich voor de rechtbank in Middelburg verantwoorden en hoorde hij een celstraf van een jaar waarvan vier maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Op die avond van 22 april 2017 was Van den B. ontmoette hij in een Goes’ café zijn latere slachtoffer.

Hij was ladderzat en zij had ook het een en ander tot zich genomen. Ze had wel zin in ‘kinky seks’, zo liet ze hem weten. De goed dronken Van den B. reed met haar naar zijn huis en daar werd ze na of tijdens de seks volledig in elkaar geslagen. Wat er allemaal nog meer in zijn woning was gebeurd kon ze zich nauwelijks nog herinneren.

Een jaar daarvoor, 18 juni 2016, was Van den B. eveneens op stap geweest, had zich ook weer goed volgegoten en ontmoette in hetzelfde Goese café zijn eerdere slachtoffer. Ze reden naar zijn huis voor nog een afzakkertje en na afloop reed Van den B. met haar naar een afgelegen plek aan de Zeedijk.

Daar kregen ze ruzie. Hij pakte haar bij de keel, kneep die dicht, duwde haar tegen de motorkap en zou haar onzedelijk hebben betast. Eenmaal weer terug in de auto belde zij haar vader, die op zijn beurt de politie inschakelde. Toen ze bij haar woning arriveerden werd Van den B. aangehouden. Ook van die gebeurtenis zei hij zich weinig meer te kunnen herinneren.

Naast de celstraf zou Van den B. ook een schadevergoeding van 25.450 euro moeten betalen