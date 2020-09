Kinderen ontdekken de onderwaterwereld: ‘Het lijkt wel Spongebob’

Goesenaren kunnen binnenkort hun zegje doen in een digitaal burgerpa­nel

31 augustus GOES - Inwoners van Goes die hun zegje willen doen over tal van onderwerpen, kunnen zich binnenkort aanmelden voor een digitaal burgerpanel. De gemeente gaat daar een jaar mee experimenteren. Het is de vraag wat dit betekent voor bestaande adviesorganen als de culturele raad.