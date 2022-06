Kinderen met beperking genieten van sportdag in Goes: ‘Alles in het leven is mogelijk!’

Zo’n 150 leerlingen van mytylschool De Sprienke deden op het terrein van de skate- en skeelerbaan in Goes-Zuid mee aan een groots opgezette sportdag. De kinderen hebben allemaal een verstandelijk of lichamelijke beperking, waardoor sporten niet altijd evident is. ,,Maar met deze dag willen we ze laten zien dat ook zij kunnen sporten’’, zei CIOS-student Iloy Geeratz, voor wie de sportdag zijn afstudeeropdracht was. ,,Als een paar kinderen vandaag ontdekken dat ze een sport heel erg leuk vinden en het blijven doen, is deze dag voor mij al geslaagd.’’