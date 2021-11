Kinderen enthousiast over ‘groene revolutie’ op hun schoolplein in Hansweert

Zeeuwse Vle­gel-pareltarwe wordt nog ambachte­lijk door Jasper gepeld

OVEZANDE - ,,Pareltarwe is helemaal hip en niet aan te slepen”, aldus Peter Simpelaar van Zeeuwse Vlegel uit Ovezande. Pareltarwe is een tarwe van het Sunnan-ras dat dit jaar is geteeld bij de Groene oogst in Oost Zeeuws-Vlaanderen en bij Klein Arendsrust in Vrouwenpolder.

5 november