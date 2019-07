Kinderen (11 en 12) redden vrouw die bewusteloos bij woning in Kamperland ligt

KAMPERLAND - Een heldendaad. Zo mag je reddingsactie van de vier leerlingen van basisschool De Kamperschouw in Kamperland wel noemen. Ze schakelden op tijd de hulpdiensten in toen een dorpsgenoot bewusteloos in het deurgat lag. Voor waarnemend burgemeester Letty Demmers reden genoeg om het viertal te onderscheiden met een speciaal lintje.

Als de elfjarige Noureddin Kalaaji dinsdag onderweg naar huis is, ziet hij in het deurgat van een woning aan de Nieuwstraat een vrouw liggen. Hij twijfelt geen moment en komt meteen in actie. Als hij op de vrouw afloopt, merkt Noureddin dat ze nauwelijks aanspreekbaar is. Het eerste dat hij doet is zijn vrienden op school waarschuwen.

Rowan Snoep (12), Carolien Buijze (11) en Joost Mast (12) komen aangesneld. Waarbij Joost meteen zijn telefoon uit zijn broekzak haalt en zijn moeder om hulp vraagt. Die zegt resoluut: bel 112. Het ventje aarzelt even. Op school heeft hij geleerd dat je dat nummer niet zomaar belt. Toch belt hij en enkele minuten later staat de ambulance in de straat.

In de tussentijd bekommeren buurtbewoners zich om de vrouw. Schooldirecteur Martijn van den Aarssen vindt de actie zo mooi, dat hij de gemeente gevraagd heeft om het viertal eens extra in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde donderdagmiddag op het gemeentehuis waar de leerlingen uit groep 7 en 8 zijn onderscheiden met een ‘very important personen’ lintje.